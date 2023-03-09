Олена Зеленська отримала важливу нагороду в ОАЕ: як вона відреагувала
Джерело:Олена Зеленська
У Міжнародний день боротьби за права жінок, 8 березня, перша леді Олена Зеленська отримала нагороду "Смолоскип свободи" від форуму Forbes 30/50 під час візиту в ОАЕ. Що дружина президента сказала зі сцени – читайте нижче.
Перша леді України взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який зібрав відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій. Зеленська стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства.
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Крім того, Олена Зеленська отримала нагороду "Смолоскип свободи" (Torch of Freedom). Її вручила колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.
Олена Зеленська отримала нагороду в ОАЕ / Фото з її соцмереж
Як відреагувала перша леді України
Проте Зеленська присвятила відзнаку всім українським жінкам.
Мала честь отримати цю відзнаку – для всіх українських жінок. Усіх, хто нині воює, захищає, волонтерить, донатить, піклується, виконує свою роботу, щоб наблизити перемогу. Це ви – факел нашої свободи. Ви – Україна. Дякую за все,
– сказала вона.
За її словами, жіночій подвиг у цьому протистоянні особливий, бо він багатогранний, жінки роблять свій внесок повсюдно – від армії до місць евакуації, від тилу до фронту.
Олена Зеленська присвятила нагороду жінкам / Фото з її соцмереж
Зеленська побажала, щоб разом із нашою перемогою, ми отримали й таке:
- щоб ті, хто далеко, змогли якнайшвидше повернутися;
- щоб ті, хто ризикує, – вціліли;
- щоб поранені та травмовані відновилися й віднайшли сили;
- щоб розділені сім’ї знову змогли обійнятися й більше не розлучатися.
Додамо, що для урочистості перша леді України обрала чорно-білий елегантний образ, який доповнила золотою вінтажною брошкою від Yves Saint Laurent.
До слова, нещодавно перша леді разом з чоловіком побувала у Львові. Там вони зустрілися з президентом Латвії та відвідали Личаківське кладовище, щоб вшанувати полеглих українських захисників. Для поїздки до Львова Зеленська обрала стильний та строгий look.