Перша леді України взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який зібрав відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій. Зеленська стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства.

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Крім того, Олена Зеленська отримала нагороду "Смолоскип свободи" (Torch of Freedom). Її вручила колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.



Олена Зеленська отримала нагороду в ОАЕ / Фото з її соцмереж

Як відреагувала перша леді України

Проте Зеленська присвятила відзнаку всім українським жінкам.

Мала честь отримати цю відзнаку – для всіх українських жінок. Усіх, хто нині воює, захищає, волонтерить, донатить, піклується, виконує свою роботу, щоб наблизити перемогу. Це ви – факел нашої свободи. Ви – Україна. Дякую за все,

– сказала вона.

За її словами, жіночій подвиг у цьому протистоянні особливий, бо він багатогранний, жінки роблять свій внесок повсюдно – від армії до місць евакуації, від тилу до фронту.



Олена Зеленська присвятила нагороду жінкам / Фото з її соцмереж

Зеленська побажала, щоб разом із нашою перемогою, ми отримали й таке:

щоб ті, хто далеко, змогли якнайшвидше повернутися;

щоб ті, хто ризикує, – вціліли;

щоб поранені та травмовані відновилися й віднайшли сили;

щоб розділені сім’ї знову змогли обійнятися й більше не розлучатися.

Додамо, що для урочистості перша леді України обрала чорно-білий елегантний образ, який доповнила золотою вінтажною брошкою від Yves Saint Laurent.

До слова, нещодавно перша леді разом з чоловіком побувала у Львові. Там вони зустрілися з президентом Латвії та відвідали Личаківське кладовище, щоб вшанувати полеглих українських захисників. Для поїздки до Львова Зеленська обрала стильний та строгий look.