Впливаю на чоловіка, не на президента, – Олена Зеленська не дає порад Володимиру

Перша леді України Олена Зеленська дала телевізійне інтерв'ю. У ньому дружина президента спростувала думку про те, що вона впливає на свого чоловіка у політичних питаннях.

У шоу "VIP з Наталею Мосейчук" Олену Зеленську порівняли з дружиною президента Горбачова – Раїсою Максимівною. Мовляв, за рівнем впливу вона схожа до нинішньої першої леді.

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Олена Зеленська про вплив на президента

Дружина Володимира Зеленського зауважила, що є причина поширеній думці про те, що вона має великий вплив на чоловіка. Адже сам президент часто у своїх інтерв'ю згадує про свою дружину та вплив з її боку. Однак сама Олена не підтримує ці слова.

Я кожного разу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Тому що, можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на президента,

– заявила Зеленська.

Перша леді наголосила, що не дає порад Володимирові як президенту, оскільки їй не вистачає експертної думки з цього приводу. Натомість як близькій людині вона може висловлювати свою думку, але не завжди Зеленський дослухатиметься.

Мені здається, він настільки впевнена в собі та самостійна людина, я можу йому казати все, що завгодно, він однаково зробить по-іншому,

– розповіла перша леді.

Олена Зеленська підкреслила, що одною з його порад як чоловікові була не йти у президенти. Очевидно, що цієї думки він не дослухався.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Що говорила перша леді про вплив на президента

Раніше в інтерв'ю для НВ, Олена Зеленська повідомляла, що "звичайно, впливає" на свого чоловіка. Адже їй часто може щось не подобатися, про що вона обов'язково скаже.

"Мені вдома ніхто рот не закриває і не забороняє розмовляти на будь-які теми, на які мені захочеться розмовляти. Просто я дійсно обережно до цього ставлюся", – наголосила дружина президента.

Також вона додала, що не хоче вносити некомпетентні думки у голову президента. За словами Зеленської, глава держави однаково прийме таке рішення таке, яке йому потрібне.

Олена Зеленська дала перше інтерв'ю