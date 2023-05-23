Олена Зеленська показала героїчну Бородянку нобелівській лауреатці Наді Мурад: фото зустрічі

Перша леді Олена Зеленська зустрілась з лауреаткою Нобелівської премії Надею Мурад. Вони обговорили захист жертв воєнних та сексуальних злочинів, а також відвідали Бородянку.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з лауреаткою Нобелівської премії та іранською правозахисницею Надею Мурад. Вона прибула до України на запрошення дружини президента.

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Спершу нобелівську лауреатку познайомили з Генеральним прокурором Андрієм Костіним, який розповів статистику воєнних злочинів та наслідки російської агресії.



Олена Зеленська та Надя Мурад / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська та Надя Мурад відвідали Бородянку

Опісля перша леді разом з Надею Мурад відвідали героїчну Бородянку. Вони побували в дитячому садочку, де жителі ховалися від бомбардувань. Також відвідали дитсадок "Казка", де працівники ДСНС вчать малюків мінної безпеки.

Надя сама пережила рабство й тортури ІДІЛу. Тепер правозахисниця побачила, що пережили та переживають українці через іншу державу-терориста. Надя вкотре наголосила: маємо документувати всі російські злочини. Ці свідчення знадобляться для міжнародного трибуналу із засудження винних в агресії проти України. Бородянка вже отримує відновлення. Повинна отримати й справедливість,

– підкреслила перша леді.



Олена Зеленська на зустрічі у Бородянці / Фото з інстаграму першої леді

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що Бородянка відновлюється за принципом Build Back Better ("Відбудувати краще, ніж було"). Тобто зараз за програмою United24 вибудовують нові та кращі об'єкти.



Олена Зеленська на зустрічі у Бородянці / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська для важливої зустрічі обрала стримане та ділове вбрання. Вона одягнула білу кофтинку та сірий костюм у білі смужки. Він складався зі штанів та приталеного двобортного жакета.

Перша леді зробила лаконічну укладку, накрутивши кінці волосся та довершила образ сережками й повсякденним макіяжем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді