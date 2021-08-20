Олена Зеленська у молочному костюмі зустрілася з журналістами: нові фото першої леді

Напередодні Київського саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська зустрілася з журналістами. На пресконференцію вона прибула в елегантному молочному костюмі.

Уся країна активно готується до святкування Дня Незалежності. Зеленська напередодні важливого дня зустрілася з представниками ЗМІ, щоб відповісти на всі запитання, що стосуються організації саміту перших леді та джентльменів.

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Елегантний образ Олени Зеленської

Перша леді прийшла на зустріч з журналістами в костюмі молочного кольору, що складався з приталеної сукні та подовженого піджака, який не застібався. Такий look Олена поєднала з коричневими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся дружина президента вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас її аутфіт доповнили вишукані сережки.



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікацїі Олени Зеленської:

Сьогодні була рада обговорити з журналістами проведення Київського саміту перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності". Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відповіли на всі запитання, які хвилювали пресу.



Ми анонсували учасників заходу, проте залишили й деякі сюрпризи на потім. Київський саміт перших леді та джентльменів об'єднає понад 20 учасників – дружин і чоловіків глав іноземних держав, а також міжнародних та українських експертів. Саміт вітатиме гостей з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста-Ріка, а також представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки. Більше про символіку саміту та інші деталі – за посиланням у профілі.



Спеціальним гостем саміту буде Насім Ніколас Талеб – американський публіцист, економіст, автор низки бестселерів ("Чорний лебідь", "Антикрихкість" тощо). Разом з ним ми обговоримо питання нової реальності, нових норм і можливостей, які ми з вами можемо використовувати.



Впевнена, що проведення першого у світі гуманітарного форуму "м'якої сили" – це можливості. Насамперед для України – стати сильним гравцем на міжнародній арені, адже нам є про що говорити та що пропонувати світові.