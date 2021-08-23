Олена Зеленська у молочному костюмі на саміті перших леді та джентльменів: ефектні фото

Перша леді України Олена Зеленська зустріла учасників Київського саміту перших леді та джентльменів, який організувала з нагоди Дня Незалежності України. Вона вітала гостей у розкішному костюмі молочного кольору.

Дружина президента радо вітала учасників заходу та журналістів. Вона позувала перед папараці, мило усміхаючись. Олена Зеленська довго готувалася до цього дня, тому увагу приділила не лише програмі, а й власному образові.

До теми Саміт перших леді та джентльменів: Зеленська розповіла про учасників

Елегантний look Олени Зеленської

Перша леді Україна постала перед іноземними гостями та представниками ЗМІ в елегантному костюмі молочного кольору, що складався з широких штанів зі смугами спереду та піджака, який застібався на один ґудзик. Таке вбрання вона поєднала з туфлями-човниками в тон на підборах.

Волосся жінка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише декілька локонів, які гарно спадали на обличчя. Макіяж зробила у коричневих відтінках. Зеленська не любить накладати на обличчя багато косметики, тому її мейк-ап завжди максимально натуральний і ніжний. Олена довершила ауфіт лаконічними сережками та брошкою.



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Олена Зеленська в молочному костюмі / Фото Альони Чернецької, 24 канал

Про початок довгоочікуваного саміту перша леді розповіла й у своєму інстаграмі. Також вона запросила усіх охочих долучитися до події в онлайн-режимі.

Текст публікації Олени Зеленської:

Розпочинаємо Київський саміт перших леді та джентльменів. Вперше в історії представники "м'якої сили" зібралися для обговорення викликів нової реальності. Ми порушимо гострі питання, шукатимемо на них відповіді та обміняємося власним досвідом щодо актуальних проблем. Я надзвичайно щаслива, що саме моя країна на 30-річчя своєї незалежності стала місцем зустрічі перших леді та джентльменів. Ми стаємо міцнішими та помітнішими у світі. Не в останню чергу саме завдяки "м'якій силі", нові можливості для якої, я впевнена, формуватимуться сьогодні на наших очах у Софії Київській.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді