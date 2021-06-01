Напередодні Дня захисту дітей Олена Зеленська спільно з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та родинами з дітьми провели аудит Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на безбар'єрність.

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Розбудова безбар'єрних інфраструктурних об'єктів є одним із напрямків Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка розроблена в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Олена Зеленська про аудит аеропорту "Бориспіль" на безбар'єрність

На сайті Офісу Президента розповіли, що метою такого візиту першої леді була оцінка доступності інфраструктури та послуг аеропорту для різних категорій громадян, зокрема для родин з маленькими дітьми та людей, які мають фізичні чи ментальні порушення.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – це головні повітряні ворота країни. І саме вони мають стати прикладом безбар'єрності. Я хочу, щоб на державному рівні був розроблений єдиний стандарт безбар'єрного підходу для аеропортів, залізничних та автобусних вокзалів,

– зазначила Олена Зеленська.

Окрім представників державних органів в інспекції взяли участь родини, які виховують дітей з різними порушеннями розвитку.



Аудит аеропорту "Бориспіль" на безбар'єрність / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Після аудиту всі учасники події поспілкувалися. Вони озвучили коментарі щодо покращення інфраструктури з урахуванням необхідних послуг та сервісів для дітей з різними формами інвалідності. Зокрема, в результаті сформували такі рекомендації:

покращити інформування щодо наявних можливостей для батьків з дітьми як на сайті аеропорту, так і на його території;

додати структуровану навігацію маршрутів аеропортом;

надати право пріоритетного проходження митного та паспортного контролю батькам з дітьми;

облаштувати інфраструктуру з урахуванням потреб людей з різними формами фізичної чи ментальної інвалідності;

облаштувати кімнату для грудного годування.



Аудит аеропорту "Бориспіль" на безбар'єрність / Фото сайту Офісу Президента

Образ першої леді

Для візиту Зеленська обрала елегантне вбрання та вкотре продемонструвала вишуканий смак в одязі. Дружина президента завжди виглядає не лише розкішно, а й стильно. Вміло підкреслює свою фігуру.

В аеропорту "Бориспіль" вона постала перед публікою у костюмі світло-коричневого кольору, що складався з подовженого oversize піджака та широких штанів. Під піджак Олена одягнула чорну блузку. Такий look поєднала з балетками чорного кольору.



Стильний look Олени Зеленської / Фото сайту Офісу Президента

Серед прикрас перша леді доповнила образ мінімалістичними сережками та годинником. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках. Олена Зеленська не забула й про захисну маску, яка гармонійно поєдналася з аутфітом.



Виразний макіяж Олени Зеленської / Фото сайту Офісу Президента