Олена Зеленська у картатому жакеті та ботфортах сходила на прем'єру фільму

У середу, 16 листопада, відбулась прем'єра фільму "Розірви коло", яку відвідала Олена Зеленська. На кіно про домашнє насилля перша леді сходила у жіночному образі – подовженому жакеті, верблюжій спідниці та ботфортах.

Завдяки почесній амбасадорці ООН Маші Єфросиніній на екрани вийшов документальний фільм "Розірви коло". Це стрічка про двох українок, які страждали від насильства: Олександра – від деспотичного чоловіка, а Іва сама підіймала руку на сина після того, як дитиною її лупцював нетверезий батько.

Цікаво Олена Зеленська виступила на форумі у Львові: фото у чорному жакеті з вишивкою

Це непросте кіно. Насамперед тому, що не ігрове. Героїні – реальні українські жінки, які розповідають свої справжні історії. І вони болючіші за художні,

– поділилась емоціями Олена Зеленська.

Вона наголосила, що головний меседж фільму: "Я змогла розірвати коло насилля – зможеш і ти". Перша леді публічно подякувала героїням за відвагу, Маші Єфросиніній – за ідею, а режисерці Єлизаветі Сміт – за її втілення.

Маша Єфросиніна з героїнею і режисеркою фільму "Розірви коло" / Фото з інстаграму Зеленської

Образ Олени Зеленської на прем'єрі фільму

У столичному кінотеатрі Зеленська з'явилась у подовженому картатому жакеті, який не вперше обирає для публічних заходів. Свій look вона довершила коричневим гольфом у рубчик і пишною верблюжою спідницею за коліно.

Під стильний верх перша леді підібрала молочні ботфорти на шпильках. З аксесуарів на ній незмінно захисна маска, а з прикрас – золоті сережки-кільця. Легка укладка і макіяж з акцентом на очі завершили образ Олени Зеленської.

Олена Зеленська у картатому піджаку / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у картатому піджаку / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у картатому піджаку / Фото з інстаграму першої леді України Додамо, востаннє Олена Зеленська востаннє Олена Зеленська одягала жакет у клітинку для візити у NEOсвітній Арсенал. У вересні вона доповнювала його класичними чорними штанами.

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Відбулася прем'єра фільму "Розірви коло". Це непросте кіно. Насамперед тому, що не ігрове. Героїні – реальні українські жінки, які розповідають свої справжні історії. І вони болючіші за художні. Бо не кожен актор досягне тієї правдивості, з якою люди свідчать самі.

Це дуже-дуже сміливий вчинок – знятися в такому фільмі. Розповісти не тільки про те, як став жертвою, а і як упіймав на жорстокості себе і припинив це. Для кожної глядачки – і глядача! – це послання: "Я змогла розірвати коло насилля – зможеш і ти".

Дякую режисерці Єлизаветі Сміт. Дякую авторці ідеї Маші Єфросиніній. І відважним героїням – Іві та Саші.

Всім, у кого схожа ситуація, важливо знати: ви не самотні. Ви не повинні бути жертвою. І ніхто інший не повинен. Насильство – це не норма. Страх можна подолати.