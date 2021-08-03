Олена Зеленська для ділової зустрічі обрала чорний жакет і брошку: фото стильного образу

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури Ткаченком та заступником керівника Офісу Президента України Тимошенком. Дружина президента постала в стильному та елегантному образі.

Дружина президента Володимира Зеленського Олена посилено працює над стратегією безбар'єрності. Цього разу вона хоче зробити доступною для усіх Хортицю. Перша леді обговорила зміни острову з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком та заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенком.

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"На пагорбі, з якого відкривається захоплива панорама Дніпра та Запоріжжя, облаштовують доступний підйом. Нарешті дістатися вершини зможе кожен – без сторонньої допомоги. І літні люди, й батьки з дитячими візочками, і люди на колісних кріслах. Для перепочинку влаштують спеціальні зупинки. Тобто буде не лише цікаво, а й зручно", – пообіцяла Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської

На діловій зустрічі дружина президента України виглядала вишукано та стильно. Вона обрала кофтинку гірчичного кольору, поверх якої одягнула чорний жакет. Оскільки перша леді зробила фото до пояса, незрозуміло, з чим саме вона поєднала піджак. Та найчастіше жінка приміряє штани.

Олена Зеленська доповнила образ оригінальною золотою брошкою та сережками-камінцями. Біляве волосся вона зібрала в акуратний пучок. Look дружини президента завершив легкий макіяж. Зеленська підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи шоколадною помадою.

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Якими були попередні образи Олени Зеленської: