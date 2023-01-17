По словам Елены Зеленской, будущая формула мира, которую объявят уже вскорее, будет в первую очередь опираться на человеческое измерение, потому что в Украине, прежде всего, ориентированы на людей и мир для людей.
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Презентация Елены Зеленской формулы мира: видео онлайн
Пока украинский президент находится в Украине, он поблагодарил супругу за то, что она делает все возможное для победы и достижения мира.
"Мировой экономический форум в Давосе. Правда, о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать. Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры. Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой. Спасибо Елене, которая презентовала украинскую формулу мира. Делаем все для победы Украины", – говорится в сообщении Зеленского.
Зеленский поблагодарил супругу за выступление в Давосе / Фото прессслужбы Зеленского
Зеленская на встрече с Урсулой фон дер Ляен
Кроме выступления на форуме, Зеленская также имела возможность обсудить с Президентом Европейской комиссии вопросы жилья для приемных семей в Украине. Она настаивает, чтобы в Украине стало меньше детских домов и все дети нашли новых родных, поэтому для этого нужно качественное и большое жилье в семьях, которые решатся усыновить детей.
Согласно украинским обязательствам по вступлению в ЕС, мы должны полностью избавиться от "классических" детских домов с воспитателями и директорами, предоставив всем детям возможность расти в семьях. Следовательно, приемных и патронатных семей, детских домов семейного типа должно увеличиться,
– отметила Зеленская и добавила, что Еврокомиссия может присоединиться к ее фонду, чтобы помочь с этим вопросом.
В то же время, первая леди напомнила, что там уже выделили 100 миллионов евро помощи для восстановления украинских школ, за что она особенно благодарна. У Зеленской также были дополнительные встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе и главой Департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе / Фото пресс-службы Зеленской