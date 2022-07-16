Олена Зеленська поспілкувалась з італійцями та жорстко відповіла на закиди пацифістів про зброю

Перша леді України невтомно продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Вона дала чергове інтерв'ю для італійського видання.

Дружина президента Олена Зеленська дала нове інтерв'ю для італійського видання Corriere della Sera. Вона розповіла про багатомісячну війну, чоловіка й відповіла на закиди так званих пацифістів.

Читайте також Це фото інстаграм приховає від вас, – Зеленська відреагувала на загибель дівчинки у Вінниці

Олена Зеленська поспілкувалась з італійцями

Перша леді України жорстко відповіла на запитання про те, що деякі італійці, називаючи себе пацифістами, вважають неправильним постачання зброї.

"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей. І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою чи замінував школу ваших дітей", – сказала Олена Зеленська.

Дружина президента порівняла російського загарбника з ґвалтівником, а заклики пацифістів не надавати зброю Україні – із закликами до жертви ґвалтівника не пручатися йому.

Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи,

– наголосила вона.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

, що Олена Зеленська знялась для видання у стриманому образі – тільки такі аутфіти тепер обирає перша леді. Вона одягнула чорну сукню довжини міді з коричневим ремінцем й довершила look сережками.