З вишиванки у костюм з пташками: ефектна Олена Зеленська супроводила президента у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 11 липня прибули на старт саміту НАТО. Дружина лідера країни змінила два ефектних образи.

11 липня Володимир та Олена Зеленські прибули у Вільнюс, де розпочався саміт НАТО. Президент виступив на центральній площі міста з потужною промовою та підняв прапор з Бахмуту.

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Олена Зеленська у вишиванці

Перша леді супроводжувала президента в ефектному образі. Вона обрала кремову вишиванку від українського бренду GUNIA Project, вишиту вручну чорними нитками. Оригінальний крій вбрання відображає силует традиційної борщівської вишиванки, а орнамент натхненний мальованими гуцульськими кахлями.

Латунний ґудзик у вигляді серця та крайка з пухнастими помпонами довершили образ. Олена Зеленська також поєднала вишиванку з чорними прямими штанами.



Зеленські у Литві / Фото з інстаграму першої леді

Наступний образ у синьому костюмі

, на промову президента Зеленського відреагували з оваціями та захопленням. Усі присутні підтримували його гучними вигуками. Лідер країни завершив виступ словами "Слава Україні! Слава Литві!", що теж спричинило фурор.

Після виступу президента та першу леді запросили на урочисту вечерю у Президентському палаці. З цієї нагоди Олена Зеленська змінила вишиту сорочку на образ у небесно-синьому костюмі від українського бренду Litkovskaya.

Це вишукане вбрання оригінального крою, що складається з жакета та довгої спідниці. Їх прикрашають вишиті пташки. Бежеві туфлі та прикраси від Poche Jewelry завершили другий аутфіт дружини президента.