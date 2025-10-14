Це почали активно обговорювати в мережі, тож виконавиця прокоментувала інцидент. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Важливо У ДТП трагічно загинув український актор і військовий Олексій Наконечний

Так, у кліпі на пісню "Обеззброєна" Олена Тополя постала в декількох образах. Один із них – класичний костюм із піджака та штанів, який співачка одягнула на голе тіло. У одному з кадрів, коли Олена танцювала, піджак так спав, що оголив одну з грудей. Ці кадри потрапили у відео, яке вже вийшло на ютубі. Як виявилося, це не було заплановано виконавицею. Олена Тополя зізналася, що не помітила конфуз, коли переглядала ролик до публікації. Спершу вона не знала, що робити, але потім вирішила все залишити так, як є, бо кліп все одно вже побачили в мережі.

Можливо, це було заплановано режисером, який сам і монтаж робив. Просто він як зазвичай робить все в останній момент, але я все одно з ним знімаю кожен раз. І я швидко передивилася і сказала, що класно, заливаємо. І не побачила,

– розповіла знаменитість.

Вона додала, що сподівається на те, що шанувальники будуть насолоджуватися й іншими кадрами з кліпу та сенсом, який вона вклала в пісню.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Зауважимо, що Олена Тополя не вперше з'являється у кліпах у доволі відвертих образах. Раніше в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко, чоловік співачки зізнався, що підтримує дружину в цьому. Тарас Тополя наголосив, що Олена має дуже гарний вигляд і може його транслювати людям.

Що відомо про кар'єру Олени Тополі?