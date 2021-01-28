Олена Шоптенко замилувала мережу зворушливою світлиною з сином

Відома українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася новим фото, де позує разом із сином. Також знаменитість розповіла, що навчився говорити її первісток.

Джерело: інстаграм Олени Шоптенко

Олена Шоптенко є однією з найпопулярніших танцівниць країни. Вона часто ділиться з шанувальниками новинами з творчого життя, а тепер опублікувала фото, де показала один із яскравих моментів з сином.

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Нове фото Олени Шоптенко з сином

Хореографиня постала перед камерою, тримаючи синочка на руках. Вона одягнула білу футболку, на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила очі, та вклала волосся в улюблену зачіску.

Син Олени також був у білій футболці. Він щось розповідав своїй зірковій матусі у той час, як вона щиро усміхалася.

"Коли я почула від сина: "Зараз дам тобі по попі", то подумала, що так говорить бабуся. А виявилося, що це чоловік. Коли бабуся почула від дитини одне погане слово, подумала, що так говорить чоловік, а це виявилася я. Загалом, який же чудовий цей "говіркий" вік, завдяки якому попадають усі члени сім'ї", – написала в публікації Шоптенко.



Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму Олени Шоптенко