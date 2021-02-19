Олена Шоптенко зачарувала ніжним образом у білій сукні-сорочці: відео

Популярна українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко зачарувала романтичним образом в ОАЕ. Знаменитість позувала на камеру у білій сукні-сорочці.

Олена Шоптенко відпочиває в сонячних ОАЕ. Вона хизується красивими образами та демонструє струнку фігуру у купальниках.

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Ніжний образ Олени Шоптенко

Хореографиня позувала на узбережжі під час заходу сонця. Вона постала перед камерою у легкій сукні-сорочці білого кольору. Вбрання мало вільне пошиття та неабияк пасувало зірці. Волосся Олена розпустила, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчя танцівниця не наносила косметику, продемонструвала натуральну вроду та мило усміхалася.

"Я – людина, якій вкрай важко влаштувати перезавантаження для себе, відпочити. Але практика мого життя показала, що квитки, які купили вночі, та спонтанні поїздки часто кращі, ніж добре сплановані. В моєму випадку в ситуації з відпочинком працює наступне правило: "Чим менше думаєш – тим краще". І я дуже рада, що цей спонтанний захід сонця та море сталися у моєму житті", – написала в публікації Шоптенко.