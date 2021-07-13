Олена Шоптенко вразила трендовим образом у топі й джинсах: фото

Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась з шанувальниками новим стильним варіантом образу. Вона позувала у молочному топі та синіх джинсах.

Відома українська танцівниця Олена Шоптенко доволі активно веде інстаграм-блог. Там зірка показує яскраві моменти з життя, рідкісні фото з сином і стильні образи на кожен день. Днями вона опублікувала нові світлини на особистій сторінці.

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Образ Олени Шоптенко

Хореографиня влаштувала миловидну фотосесію на подвір'ї біля будинку. Вона усміхалась та пускала повітряні бульбашки, що додавало кадрам особливої атмосфери.

Олена Шоптенко позувала перед об'єктивом у молочному топі та світло-синіх джинсах. На плечі вона накинула блакитне худі.

Трендове вбрання зірка поєднала з ліловими кедами. Вона розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Танцівниця підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи рожевою помадою.

Просто хочеться побажати вам доброго дня і побільше посміхатися!

– написала Олена Шоптенко під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники танцівниці завжди коментують нові кадри. Вони засипали знаменитість компліментами під публікацією: