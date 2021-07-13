Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко довольно активно ведет инстаграм-блог. Там звезда показывает яркие моменты из жизни, редкие фото с сыном и стильные образы на каждый день. На днях она опубликовала новые фотографии на личной странице.

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Образ Алены Шоптенко

Хореограф устроила милую фотосессию во дворе возле дома. Она улыбалась и пускала воздушные пузыри, что добавляло кадрам особую атмосферу.

Алена Шоптенко позировала перед объективом в молочном топе и светло-синих джинсах. На плечи она накинула голубое худи.

Трендовый наряд звезда соединила с лиловыми кедами. Она распустила вьющиеся волосы, а на лице сделала легкий макияж. Танцовщица подчеркнула глаза тушью и накрасила губы розовой помадой.

Просто хочется пожелать вам доброго дня и побольше улыбаться!

– написала Алена Шоптенко под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники танцовщицы всегда комментируют новые кадры. Они засыпали знаменитость комплиментами под публикацией: