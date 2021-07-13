Відома українська танцівниця Олена Шоптенко доволі активно веде інстаграм-блог. Там зірка показує яскраві моменти з життя, рідкісні фото з сином і стильні образи на кожен день. Днями вона опублікувала нові світлини на особистій сторінці.
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Образ Олени Шоптенко
Хореографиня влаштувала миловидну фотосесію на подвір'ї біля будинку. Вона усміхалась та пускала повітряні бульбашки, що додавало кадрам особливої атмосфери.
Олена Шоптенко позувала перед об'єктивом у молочному топі та світло-синіх джинсах. На плечі вона накинула блакитне худі.
Трендове вбрання зірка поєднала з ліловими кедами. Вона розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Танцівниця підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи рожевою помадою.
Просто хочеться побажати вам доброго дня і побільше посміхатися!
– написала Олена Шоптенко під фото.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Шанувальники танцівниці завжди коментують нові кадри. Вони засипали знаменитість компліментами під публікацією:
- "Ви красуня";
- "Які щирі фото! Супер";
- "Як красиво";
- "Олено, ви чудова".