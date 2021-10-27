Олена Шоптенко розповіла, хто буде у фіналі "Танців з зірками"

До завершення грандіозного проєкту "Танці з зірками" залишилися лічені тижні. Так, боротьба на паркеті стає все запеклішою, а телеглядачі прогнозують, хто буде у фіналі. Свої припущення щодо трійки фіналістів зробила й Олена Шоптенко. На її думку, серед лідерів буде спортсменка, актор і "хтось з шоу-бізнесу".

У новому сезоні "Танців з зірками" Олена Шоптенко стала головною хореографинею, відмовившись виходити на паркет як учасниця. З шістьма парами вона проводить кожен день і переживає за них як за себе. Аби не образити жодну з зірок, експартнерка Винника не стала називати імена тих, кому віддала б місця у фіналі.

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Однак хореографиня припустила, що в трійці лідерів опиниться спортсменка, актор і представник шоу-бізнесу.

Мені здається, що у фіналі стовідсотково буде спортсменка, бо насправді це було б цікаво, актор і хтось з шоу-бізнесу,

– інтригуюче заявила Олена Шоптенко.

Так, під спортсменкою вона мала на увазі фехтувальницю Ольгу Харлан, яка танцює з харизматичним Дмитром Дікусаром. Фіналістом-актором може бути Артур Логай або Костянтин Войтенко, а от під визначення "хтось з шоу-бізнесу" підходять всі інші – MELOVIN, Олександра Заріцька та Дмитро Каднай.

фаворитами судді "Танців" Макса Чмерковського є співак KADNAY та актор Артур Логай. Зірку серіалу "Моя улюблена Страшко" бачить у фіналі й переможниця Ілона Гвоздьова.

33-річна Олена Шоптенко зізналась, що на власні очі бачить, як виснажилися всі учасники. Однак вона радить не розслаблятися й пропускати через себе всі постановки.

"Видно, що всі дуже втомлені – як фізично, так і морально. Зараз дуже важливо не зупинитися, а віддавати глядачеві енергію і зміст, який вони несуть. Бо поки ти танцюєш про щось, і людям подобається те, що ти несеш, доти ти цікавий, за тебе будуть голосувати", – зауважила головна хореографиня "Танців з зірками".

Учасники "Танців з зірками" / Фото з інстаграму продюсера Володимира Завадюка