Настрій псують люди, – Олена Шоптенко назвала свої секрети бадьорості та позитиву

Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко дала кілька порад, як покращити зіпсований настрій і не зануритися у депресію. Вона зізналась, що треба займатися улюбленими речами.

За лаштунками Improv Live Show від Нового каналу зіркові учасники ділились своїми лайфхаками гарного настрою. Секрет бадьорості та позитиву української хореографині Олени Шоптенко, наприклад, у відпочинку.

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Олена Шоптенко поділилась лайфхаками хорошого настрою

Танцівниця наголосила, що відпочинок – невіддільна частина будь-якої діяльності. Вона переконана, що коли вчасно не відпочити, то ефективність падає.

"Якщо говорити про якісь лайфхаки, то, мені здається, ресурсу додає заняття улюбленою справою. Я намагаюся один-два рази на день робити те, що приносить мені справжнє задоволення. Наприклад, виділяю хоча б п’ять хвилин, аби випити чашечку кави з цукерочкою наодинці з собою. Ось такі дрібниці роблять життя значно кращим. Правда!" – вважає Олена Шоптенко.

Знаменитість додала, що навчилася миритись з ситуаціями, які для когось здаються катастрофою.

Дуже часто в житті настрій псують люди. Та водночас я чудово розумію, що всі ми різні. Кожен має право поводитися, як хоче. Даний факт потрібно зрозуміти й прийняти. Я це змогла, тож люди на мене вже не діють. Настрій може зіпсувати якась неприємна подія,

– зізналась Шоптенко.



Олена Шоптенко, Євген Кот і Влад Яма / Фото "Нового каналу"

Хореографиня намагається підходити до питання настрою по-філософськи. Вона підкреслила, що слід пам’ятати, що є поняття "емоція", а також "стан".

"Емоція триває близько двох секунд. А все, що триває довше, – це вже стан. І застрягати у негативних станах – дуже деструктивно для людини. Щоразу, коли починаю занурюватися у якийсь неприємний стан, даю собі вказівку сприйняти це, як емоцію. Просто швидко її прожити й не допустити, щоб вона переросла у стан. Ось таким способом я трохи себе обманюю", – розповіла Олена Шоптенко.