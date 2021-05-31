За лаштунками Improv Live Show від Нового каналу зіркові учасники ділились своїми лайфхаками гарного настрою. Секрет бадьорості та позитиву української хореографині Олени Шоптенко, наприклад, у відпочинку.

Радимо прочитати Можу й вдарити, – Анастасія Приходько відверто розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе

Олена Шоптенко поділилась лайфхаками хорошого настрою

Танцівниця наголосила, що відпочинок – невіддільна частина будь-якої діяльності. Вона переконана, що коли вчасно не відпочити, то ефективність падає.

"Якщо говорити про якісь лайфхаки, то, мені здається, ресурсу додає заняття улюбленою справою. Я намагаюся один-два рази на день робити те, що приносить мені справжнє задоволення. Наприклад, виділяю хоча б п’ять хвилин, аби випити чашечку кави з цукерочкою наодинці з собою. Ось такі дрібниці роблять життя значно кращим. Правда!" – вважає Олена Шоптенко.

Знаменитість додала, що навчилася миритись з ситуаціями, які для когось здаються катастрофою.

Дуже часто в житті настрій псують люди. Та водночас я чудово розумію, що всі ми різні. Кожен має право поводитися, як хоче. Даний факт потрібно зрозуміти й прийняти. Я це змогла, тож люди на мене вже не діють. Настрій може зіпсувати якась неприємна подія,

– зізналась Шоптенко.



Олена Шоптенко, Євген Кот і Влад Яма / Фото "Нового каналу"

Хореографиня намагається підходити до питання настрою по-філософськи. Вона підкреслила, що слід пам’ятати, що є поняття "емоція", а також "стан".

"Емоція триває близько двох секунд. А все, що триває довше, – це вже стан. І застрягати у негативних станах – дуже деструктивно для людини. Щоразу, коли починаю занурюватися у якийсь неприємний стан, даю собі вказівку сприйняти це, як емоцію. Просто швидко її прожити й не допустити, щоб вона переросла у стан. Ось таким способом я трохи себе обманюю", – розповіла Олена Шоптенко.