Олена Мозгова вперше розповіла, з якою хворобою бореться

Українська продюсерка Олена Мозгова пройшла медичне обстеження й тепер знає, яка хвороба мучить її вже майже 2 місяці. Лікарі діагностували в 47-річної жінки хворобу Лайма – інфекційне захворювання, яке передають кліщі.

Олена Мозгова дізналася про діагноз, повернувшись з фестивалю "Чорноморські Ігри". За час, поки вона перебувала у Скадовську, отримала багато негативних слів на свою адресу. Користувачі мережі писали, що, коли хворіють, не їздять на фестивалі.

Читайте також Влад Яма викликав швидку після вечері в столичному ресторані

Хвороба Олени Мозгової

Музична продюсерка пояснила, що фото, де вона має гарний вигляд, та дописи, у яких не жаліється, не означають, що нічого не відбувається. Поки Олена була на "Чорноморських Іграх", медики встановлювали її діагноз. Виявилося, що це хвороба Лайма або бореліоз.

Хвороба Лайма

Хвороба Лайма або бореліоз – це інфекційне захворювання, що характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, часто переростає в хронічну. Інфекція потрапляє в організм людини через кліща.

Текст публікації Олени Мозгової:

Закінчився фестиваль і сьогодні мала час прочитати коментарі та повідомлення. Розумієте, якщо я публікую фотографії, на яких я добре виглядаю, тексти, в яких я не нию і не жаліюсь, це не означає, що "в Багдадє все спокійно" , що "вигляд на мільйон, жодних ознак хвороби", "може то ви собі придумали, коли хворіють не їздять по фестивалях" тощо. Це не зовсім адекватні реакції у будь-якому випадку.

Поки я "їздила", вкотре робили аналізи й тепер підтвердився діагноз. Знайшли причину, наслідки якої я лікувала майже 2 місяці. Так, я впоралась за цей час з нереальними болями, паралічем м'язів половини обличчя і ще чималою кількістю "приємностей", які несе в собі ця інфекція. Згідно з результатами аналізів – це хвороба Лайма чи бореліоз. Попереду тривале лікування і дякую друзям, які постійно допомагають, без них не впоратись.

Всім бажаю здоров'я! І ще, ніколи не судіть за фотографіями у соцмережах чи ЗМІ про реальність того, що відбувається за лаштунками життя більш-менш публічних людей. Добраніч. Порад та рецептів не потребую. За добрі слова наперед дякую.