Блогерка Олена Мандзюк днями опублікувала в інстаграм-сторіз нове фото. Вона зробила селфі у світшоті з зображенням Степана Бандери та з крилатою фразою "Свободу не спинити", передає Showbiz 24.

"Дрескод на кордоні з Польщею", – підписала знімок інфлюенсерка.



Олена Мандзюк / Фото з інстаграм-сторіз Олени Мандзюк

Водночас не всі оцінили такий образ Олени Мандзюк. Українці, які проживають у Польщі, дорікнули їй за нібито недоречний вибір вбрання. Блогерка показала скриншот одного з таких повідомлень, авторка якого написала: "це все одно, що прийти в Україну у футболці з Путіним".

Як це можна порівнювати? Вчора від українців в Польщі я отримала такі зауваження. Не від поляків! У них такий закон не прийнятий, а лише ведеться подібна антиукраїнська політика, яку підживлює Росія,

– відповіла Мандзюк.



Олена Мандзюк відповіла на критику / Фото з інстаграм-сторіз Олени Мандзюк

Інфлюенсерка додала, що їй соромно за тих, хто не знає історію України й не шанує героїв, а натомість продовжує вірити у радянські міфи.

"Я не боюсь ні росіян, ні поляків, ні будь-кого іншого, коли ти знаєш, що правда за тобою. Бути вірним собі та своїй історії, країні, набагато важливіше для мене в житті, ніж прогинатися під антиукраїнську пропаганду від тих, хто не визнавав Україну як державу, створював геноциди та вбивав сотні тисяч українських душ", – підсумувала Олена Мандзюк.



Олена Мандзюк відповіла на критику / Фото з інстаграм-сторіз Олени Мандзюк

Додамо, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону так званого "бандеризму". У разі ухвалення документу, "публічне пропагування ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії" передбачатиме до трьох років ув'язнення, пише RFM24.

