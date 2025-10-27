Цікаво, що пара не залишилась осторонь і вже навіть встигла "пофліртувати" в соцмережах, передає 24 Канал.
Не пропустіть Федінчик, який звільнився з лав ЗСУ, вперше показав, як проводить час з сином від Денисенко
Так, після першої церемонії "Холостяка-14" користувачі Threads припустили, що учасниця шоу Віточка була б чудовою парою з Олександром Тереном, який торік був головним героєм проєкту.
Допис Катерини Немченко, яка про це написала в Threads, зібрав чимало позитивних реакцій. Зокрема, на нього відреагував і сам Олександр: він поцікавився планами на вечір у Віточки.
Олександр Терен запросив Віточку з "Холостяка-14" на зустріч / Скриншот з Threads
Щоправда, зустрітися їм тоді не вдалося, бо, за словами дівчини, "трошки не сходяться графіки". Водночас вони все ж нібито планують зустріч, але пер цим вирішили допомогти закрити збір Вікторії на потреби батальйону безпілотних систем 31 ОМБр.
З Тереном домовились нікуди не йти, поки не буде 50 000 гривень на банці,
– написала Віточка в Threads.
Долучитись до збору можна за посиланням
Цікаво, що Вікторія та Олександр вже знайомі. Вони випадково познайомилися цього літа.
Віточка і Терен вже знайомі / Скриншот з Threads
Що відомо про Олександра Терена та Вікторію Зварич?
- Терен був головним героєм реаліті "Холостяк-13". Переможницею того сезону стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь, проте побудувати стосунки з Олександром після проєкту їй так і не вдалося. Згодом чоловіку приписували роман з блогеркою Оленою Мандзюк, та Олександр з інфлюенсеркою ці чутки не підтверджували.
- Віточка ж взяла участь в 14 сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм став актор Тарас Цимбалюк. Щоправда, на першій же церемонії троянд вона покинула проєкт.