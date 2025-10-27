Цікаво, що пара не залишилась осторонь і вже навіть встигла "пофліртувати" в соцмережах, передає 24 Канал.

Так, після першої церемонії "Холостяка-14" користувачі Threads припустили, що учасниця шоу Віточка була б чудовою парою з Олександром Тереном, який торік був головним героєм проєкту.

Допис Катерини Немченко, яка про це написала в Threads, зібрав чимало позитивних реакцій. Зокрема, на нього відреагував і сам Олександр: він поцікавився планами на вечір у Віточки.

Олександр Терен запросив Віточку з "Холостяка-14" на зустріч / Скриншот з Threads

Щоправда, зустрітися їм тоді не вдалося, бо, за словами дівчини, "трошки не сходяться графіки". Водночас вони все ж нібито планують зустріч, але пер цим вирішили допомогти закрити збір Вікторії на потреби батальйону безпілотних систем 31 ОМБр.

З Тереном домовились нікуди не йти, поки не буде 50 000 гривень на банці,

– написала Віточка в Threads.

Долучитись до збору можна за посиланням

Цікаво, що Вікторія та Олександр вже знайомі. Вони випадково познайомилися цього літа.



Віточка і Терен вже знайомі / Скриншот з Threads

Що відомо про Олександра Терена та Вікторію Зварич?