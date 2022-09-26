Відома телеведуча зустрілася з мамою з Херсона: вона 7 місяців жила в окупації
Джерело:Олена-Крістіна Лебідь
Олена-Крістіна Лебідь, відома як ведуча програми "Аферисти в сітях", родом з Херсона. Усі сім місяців війни там жила її мама. Жінка дивом врятувалася з окупованого росіянами міста.
Про це Олена-Крістіна Лебідь розповіла у своєму інстаграмі. Вона приїхала з Києва у Запоріжжя, щоб особисто зустріти маму з автобуса. Як це було, дивіться фото далі.
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Мама Олени-Крістіни Лебідь вирвалася з окупованого Херсона
Мама! Кінець 7-місячної окупації,
– коротко прокоментувала щаслива телеведуча.
У профілі з 288-тисячною аудиторією Олена-Крістіна Лебідь опублікувала перше фото з мамою, зроблене після довгої розлуки. На ньому жінка ще в автобусі, а її зіркова донька притискає руки до вікна, не в змозі дочекатися зустрічі.
У коментарях вона підбадьорила фанів, чиї рідні все ще в окупації: "Все буде добре, ви обов'язково побачитеся".
Олена-Крістіна Лебідь зустрічає маму, яка вирвалася з окупованого Херсона / Фото з інстаграму ведучої
Фоловери ведучої шоу "Аферисти в сітях" зраділи, що вона нарешті разом з мамою:
- "Щиро радію, що ваша мама тепер у безпеці. Це найголовніше";
- "Нарешті ваша мама на вільній Україні";
- "Господи, ридаю. Слава Богу і нашим хлопцям з ЗСУ";
- "Я так рада, що ви зустрілися";
- "Так радісно за вашу сім'ю";
- "Яке щастя, вітаю вас".
Нагадаємо, у квітні з окупованого Херсона виїхала сестра Олени-Крістіни Лебідь. З міста вона тікала під обстрілами. "Сестра з дитиною поїхали з окупованого міста. Без зелених коридорів. Під обстрілами. 13 годин тиші від них. А зараз прийшло смс, що доїхали. Тому бухаю корвалол. Прорвемося точно", – ділилася ведуча в інстаграмі.