Молодша донька Олени Кравець зламала руку: ведуча показала її фото після операції

Ведуча Олена Кравець розповіла, що її молодша донька зламала руку та перенесла операцію. Зараз з 7-річною Катрусею все гаразд.

Акторка й ведуча Олена Кравець опублікувала допис з подякою лікарям, які швидко та професійно допомогли доньці. Вона розповіла, що місяць тому її 7-річна донька впала та травмувалась.

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Доньці Олени Кравець зробили операцію

Місяць тому Катруся впала з самоката та зламала руку. Не буду в подробицях описувати той день, скажу тільки, що він був суцільним нашим хвилюванням, ви розумієте,

– поділилась з прихильниками Олена Кравець.

Ведучій трапилися талановиті лікарі. Дівчинці зробили операцію за новими технологіями, що дозволяють ходити без гіпсу.

Олена Кравець показала фото Катрусі в день перелому та кадр, знятий кілька днів тому.



Донька Олени Кравець в день перелому / Фото з інстаграму Олени Кравець



Донька Олени Кравець кілька днів тому / Фото з інстаграму Олени Кравець

Діти Олени Кравець

Зірка "Кварталу 95" й "Жіночого кварталу" має старшу доньку Марію, якій вже 20 років. Дівчина жила окремо від батьків з 15 років, але повернулась, коли в її дім влучила ракета.

Також Олена Кравець у 39 стала мамою близнят – Івана й Катерини. Зірка зрідка показує фото дітей та розповідає, як вони взаємодіють.