Олексій Вертинський переніс операцію на серці: за скільки годин фани зібрали гроші на лікування

Актор Олексій Вертинський, якому 66 років, переніс надскладну операцію на серці, але йому потрібна ще одна. Тож його донька Ксенія оголосила збір коштів на лікування та реабілітацію. Неймовірно, але його закрили усього за 10 годин!

Днями Олексію Вертинському зробили операцію на серці, але через ускладнення йому потрібно знову лягти на операційний стіл. Сім'я актора не могла самостійно оплатити лікування, тож на сторінці театру "Актор", в якому він грає, з'явилося відеозвернення його доньки Ксенії.

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Донька Вертинського збирала йому гроші на операцію

"Моєму татові Олексію Вертинському зробили складну операцію на серці з ускладненнями. Ми потребуємо фінансової допомоги. Тому що, на жаль, наша професія зараз не на часі, і самі ми не зможемо в повному обсязі оплатити лікування та реабілітацію. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість – будь-які кошти, будь-яка копійка, ми будемо вам дуже вдячні", – заявила Ксенія Вертинська на камеру.

Гроші зібрали за одну ніч

З моменту публікації відео минуло всього 10 годин, а акторка вже оголосила про закриття збору. За одну ніч фани Олексія Вертинського пожертвували кошти, яких вистачить і на операцію, і на реабілітацію.

Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне. Якби могла обійняти кожного, то зробила б це. Плачу від захвату. Дякуємо дуже,

– написала Ксенія Вертинська.

Щоправда, не назвала суму, яку вдалося зібрати за ніч, але пообіцяла тримати в курсі.

У коментарях прихильники висловили сподівання, що невдовзі її батько знову сяятиме на сцені театру "Актор":

"Все буде добре! Ми всі з татом, обнімаємо дуже";

"Неймовірно гарна новина. Тримайтеся, наш неймовірний. Він дуже сильний";

"Здоров'я улюбленому акторові! Перемоги над усіма хворобами";

"Маестро! Видужуйте! Молимося, чекаємо на вас";

"Ксеніє, татові вітання! Нехай якнайшвидше одужує".