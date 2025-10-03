Тритенко розповів, що підтримує нормальні стосунки з обома колишніми дружинами. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інтерв'ю актора OBOZ.UA.

Вони знають: якщо щось потрібно, завжди можуть на мене розраховувати. Мене завжди дивують історії, коли люди мали стільки спільного, а під час розставання говорять одне одному такі речі, що навіть слухати страшно. Вважаю, що це неправильно. Життя одне, і тягнути за собою якір образ чи злості – просто марна справа,

– зауважив Олексій Тритенко.

Актор наголосив, що намагається зберігати у пам'яті лише хороше. За словами Олексія, він може роками не бачитися з колишніми дружинами, однак зв'язок між ними є у будь-якому разі.

У чому були причини розлучень? У побуті я дуже нелегка людина. Це, мабуть, головна причина. А щодо теперішнього особистого життя, цю тему я волів би не обговорювати,

– додав актор.

У вересні редакція ТСН поцікавилась в Олексія Тритенка, чи відбулися зміни в його особистому житті в останні роки. Тоді актор відповів так: "Ну яке особисте життя?! У десантника особисте життя – це наказ командира".

Хто такий Олексій Тритенко?