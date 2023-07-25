Шукаємо локацію, – Олексій Суровцев розповів подробиці весілля з колишньою дружиною Ксенією
Джерело:"ЖВЛ"
Український актор Олексій Суровцев вперше розповів про те, де й коли вони з колишньою дружиною Ксенією планують влаштувати весілля. За його словами, свято не буде гучним, максимальна кількість гостей, яку вони хотіли б запросити – 15 людей.
Зіркова пара одружується вдруге. В червні актор освідчився колишній дружині на відкритті своєї ветеринарної клініки в Ірпені, Ксенія цього зовсім не очікувала.
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Олексій Суровцев розповів подробиці весілля з коханою
Актор зазначив, що свято відбудеться восени. Подружжя хотіло розписатися та поїхати на відпочинок, однак зараз це неможливо зробити. Відтак закохані хочуть зробити камерне весілля в колі найрідніших.
Весілля буде, шукаємо зараз локацію. Ідеально було б розписатись і поїхати кудись на острови, але ми розуміємо, що поки це неможливо. Тому ми шукаємо зараз локацію на 10-15 гостей максимум. Хочемо розписатися, легкий фуршет, трохи посиділи і все. Не буде гучного весілля,
– розповів актор.
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Стосунки Олексія Суровцева з Ксенією: головне
- Ксенія Суровцева є другою дружиною актора. У шлюбі вони прожили 12 років, однак пізніше розлучилися. Цей період для пари був дуже складним.
- Згодом Суровцев зустрічався з бодібілдеркою Анною Скворцовою. після 2 років стосунки пари завершилися. За словами Олексія, причиною розриву стало те, що їхні взаємини були схожі на екстремальні гірки, але без підтримки та розуміння.
- Після початку повномасштабного вторгнення Олексій з Ксенією відновили спілкування. Пара дуже підтримувала один одного і зрозуміла, що між ними досі є кохання. Відтак в червні Суровцев зробив пропозицію коханій.