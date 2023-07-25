Шукаємо локацію, – Олексій Суровцев розповів подробиці весілля з колишньою дружиною Ксенією

Український актор Олексій Суровцев вперше розповів про те, де й коли вони з колишньою дружиною Ксенією планують влаштувати весілля. За його словами, свято не буде гучним, максимальна кількість гостей, яку вони хотіли б запросити – 15 людей.

Зіркова пара одружується вдруге. В червні актор освідчився колишній дружині на відкритті своєї ветеринарної клініки в Ірпені, Ксенія цього зовсім не очікувала.

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Олексій Суровцев розповів подробиці весілля з коханою

Актор зазначив, що свято відбудеться восени. Подружжя хотіло розписатися та поїхати на відпочинок, однак зараз це неможливо зробити. Відтак закохані хочуть зробити камерне весілля в колі найрідніших.

Весілля буде, шукаємо зараз локацію. Ідеально було б розписатись і поїхати кудись на острови, але ми розуміємо, що поки це неможливо. Тому ми шукаємо зараз локацію на 10-15 гостей максимум. Хочемо розписатися, легкий фуршет, трохи посиділи і все. Не буде гучного весілля,

– розповів актор.

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