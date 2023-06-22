Ми всі робимо помилки, – Олексій Суровцев розповів, як наважився освідчитися ексдружині

Актор та волонтер Олексій Суровцев вдруге покликав заміж колишню дружину Ксенію. Він розповів, як пара вирішила вдруге зійтися та одружитися.

Український актор Олексій Суровцев 16 червня відкрив ветклініку та притулок. На урочистій події він освідчився в коханні Ксенії, з якою два роки тому розлучився.

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Олексій Суровцев про те, як вдруге вирішив одружитися

Актор розповів, що ініціатором першого шлюбу з Ксенією була вона сама. Тому Суровцев вирішив романтично освідчитися вдруге. Зараз він бачить Ксюшу людиною, з якою готовий провести старість.

"Ми всі робимо помилки в житті. І найголовніше, чого ми повинні навчитися – робити правильні висновки для себе. Я зробив ці висновки й зараз згадую шлюб із Ксюшею, як ми тоді вирішилися. Ми просто їхали десь, я за кермом, а вона поруч… І вона сказала, а не я: "А чому б нам не одружитися?". Це максимально не романтично, не по-чоловічому".

І потім, звісно, в якійсь розмові вона сказала, що їй би хотілося, щоб їй зробили пропозицію. Це людина, з якою я хочу прожити все життя, і я вирішив освідчитися. Зробити пропозицію публічно, урочисто.

Інтерв'ю з Олексієм Суровцевим: дивіться відео онлайн

Як Олексій Суровцев зійшовся з ексдружиною

Олексій Суровцев пригадав, що був на зв'язку з колишньою дружиною навіть у стосунках з Анною Скворцовою. Їхнє повернення один до одного було органічним.

"Ми ніколи не втрачали один одного. У нас була відпустка. Ми погуляли. Хтось більше, хтось менше – неважливо. Ми дали собі таку відпустку від стосунків для того, щоб зрозуміти, що є найважливішим у житті. Вона була проїздом у Києві, ми зустрілися на каву і я зрозумів, що ось вона, та людина, з якою я хочу зустріти старість. Напевно, це і не давало мені поринути в ті стосунки, які у мене були з Ганною. Я не відпускав Ксюшу з голови".

, Олексій та Ксенія Суровцеви перебували у шлюбі близько 12 років, а 2 роки тому розлучилися. Після цього актор закрутив роман з Анною, але їхні стосунки завершилися ще до повномасштабного вторгнення. Вже під час великої війни Олексій та Ксенія знову зійшлися. Зараз пара навіть готова до дітей.