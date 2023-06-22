Український актор Олексій Суровцев 16 червня відкрив ветклініку та притулок. На урочистій події він освідчився в коханні Ксенії, з якою два роки тому розлучився.

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Олексій Суровцев про те, як вдруге вирішив одружитися

Актор розповів, що ініціатором першого шлюбу з Ксенією була вона сама. Тому Суровцев вирішив романтично освідчитися вдруге. Зараз він бачить Ксюшу людиною, з якою готовий провести старість.

"Ми всі робимо помилки в житті. І найголовніше, чого ми повинні навчитися – робити правильні висновки для себе. Я зробив ці висновки й зараз згадую шлюб із Ксюшею, як ми тоді вирішилися. Ми просто їхали десь, я за кермом, а вона поруч… І вона сказала, а не я: "А чому б нам не одружитися?". Це максимально не романтично, не по-чоловічому".

І потім, звісно, в якійсь розмові вона сказала, що їй би хотілося, щоб їй зробили пропозицію. Це людина, з якою я хочу прожити все життя, і я вирішив освідчитися. Зробити пропозицію публічно, урочисто.

Інтерв'ю з Олексієм Суровцевим: дивіться відео онлайн

Як Олексій Суровцев зійшовся з ексдружиною

Олексій Суровцев пригадав, що був на зв'язку з колишньою дружиною навіть у стосунках з Анною Скворцовою. Їхнє повернення один до одного було органічним.

"Ми ніколи не втрачали один одного. У нас була відпустка. Ми погуляли. Хтось більше, хтось менше – неважливо. Ми дали собі таку відпустку від стосунків для того, щоб зрозуміти, що є найважливішим у житті. Вона була проїздом у Києві, ми зустрілися на каву і я зрозумів, що ось вона, та людина, з якою я хочу зустріти старість. Напевно, це і не давало мені поринути в ті стосунки, які у мене були з Ганною. Я не відпускав Ксюшу з голови".

Нагадаємо, Олексій та Ксенія Суровцеви перебували у шлюбі близько 12 років, а 2 роки тому розлучилися. Після цього актор закрутив роман з Анною, але їхні стосунки завершилися ще до повномасштабного вторгнення. Вже під час великої війни Олексій та Ксенія знову зійшлися. Зараз пара навіть готова до дітей.