Краще залишитись самотнім, – Олексій Суханов зізнався, які в нього стосунки з рідними з Росії

Телеведучий Олексій Суханов у 2014 році емігрував з Росії. Після початку повномасштабної війни він обірвав усі зв'язки з рідними, які залишилися в країні-окупантці.

В Олексія вже є українське громадянство, але в нього залишався російський паспорт, на який оформлена квартира в Юрмалі. В інтерв'ю 24 Каналу ведучий зізнався, що знищив паспорт, оскільки тепер він йому не потрібний.

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Олексій Суханов про рідних в Росії

Суханов не знає, чи беруть його рідні і знайомі участь у бойових діях з боку Росії, бо не підтримує жодних контактів. У нього немає ані бажання, ані сил на це. Не знає, що там відбувається, хто чим займається. Олексій підкреслив, що його це взагалі не цікавить, бо особисто для нього зрада – підтримувати контакти з тими, хто нічого не робить для того, щоб протистояти тамтешній терористичній політиці.

У телеведучого є своя система цінностей, що побудована на цінностях життя, необхідності уваги одне до одного, незалежно від статі, віку, національності, віросповідання тощо.

Для мене краще залишитися самотньою людиною, яка віддана своїм принципам, аніж людиною, яка вочевидь причетна до злочинів проти українців, які щодня вчиняє Росія,

– наголосив Суханов.

Олексій не вітав маму з днем народження

2 липня у мами Олексія Суханова, яка залишилася жити в Росії, був день народження. Однак ведучий не зміг перебороти себе та зателефонувати їй.

"Я не знайшов у собі сили привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Тому що вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте я справді не маю сил ні на що, що пов'язане із тим життям. І навіть не маю сил взяти телефон, де досі є її номер", – ділився Суханов.