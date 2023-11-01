Олексій Панін похвалився в мережі новим фото, де тримає американський паспорт. Актор-росіянин начебто "отримав" громадянство Америки.

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Олексій Панін показав фото з новим паспортом

"Три роки, поки жив в Іспанії, працював на Держдепартамент США. Американський паспорт у кишені", – з іронією написав актор.

Світлину з паспортом Олексій Панін зробив на тлі українського синьо-жовтого прапора.



Олексій Панін / Фото з інстаграму актора

Чимало підписників привітали росіянина зі "свободою" та новим громадянством. Водночас багато хто підозрює, що цей допис – провокація для прихильників війни.

"Чекайте розриву п'ятих точок у російської преси";

"Взяв у руки чужий паспорт і одразу інтрига. Щоб отримати громадянство, треба 5 років прожити у США та скласти екзамен";

"Вітання. Молодець, ще й фото на українському прапорі".

Що відомо про позицію Паніна