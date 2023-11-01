Олексій Панін похвалився в мережі новим фото, де тримає американський паспорт. Актор-росіянин начебто "отримав" громадянство Америки.
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Олексій Панін показав фото з новим паспортом
"Три роки, поки жив в Іспанії, працював на Держдепартамент США. Американський паспорт у кишені", – з іронією написав актор.
Світлину з паспортом Олексій Панін зробив на тлі українського синьо-жовтого прапора.
Олексій Панін / Фото з інстаграму актора
Чимало підписників привітали росіянина зі "свободою" та новим громадянством. Водночас багато хто підозрює, що цей допис – провокація для прихильників війни.
- "Чекайте розриву п'ятих точок у російської преси";
- "Взяв у руки чужий паспорт і одразу інтрига. Щоб отримати громадянство, треба 5 років прожити у США та скласти екзамен";
- "Вітання. Молодець, ще й фото на українському прапорі".
Що відомо про позицію Паніна
- Російський актор Олексій Панін у 2014 році активно підтримував окупацію Криму та частин Донецької й Луганської областей, висловлював бажання приєднати до Росії Одесу, називав українських політиків "фашистами".
- Через 5 років Панін змінив свою думку і заявив, що війна "нікому не потрібна".
- З початку повномасштабного вторгнення актор засудив Росію та підтримав Україну. Він виправдався за попередні заяви та позицію: "Мені соромно, що я певної миті вірив Соловйову. Мені соромно за це і я давно перепросив. З першого дня війни я чітко позначив свою позицію".
- У травні цього року Олексія Паніна оголосили у федеральний розшук в Росії через антивоєнну позицію.