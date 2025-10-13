Днями військовий трагічного загинув у ДТП. Showbiz 24 зібрав детальну інформацію про те, що відомо про Олексія Наконечного.

Вас також може зацікавити Знялась у фільмі на Netflix, а зараз очікує на народження дитини: хто така Анастасія Марків

Народився Олексій Наконечний у 1978 році. За даними кастинг-сервісу ACMODASI, актор мав зріст 178 см, блакитні очі та русе волосся. Там також зазначено, що його "ігровий вік" складав 28–45 років.



Олексій Наконечний / Скриншот з сайту ACMODASI

Конкретної інформації про освіту або повний досвід роботи у кіно немає, проте на платформі DzygaMDB вказано, що Олексій знімався у другорядних ролях у фільмі "Снайпер. Білий Ворон" та серіалі "Володимирська, 15".

Ролі Олексія Наконечного / Скриншот з сайту DzygaMDB

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій добровільно долучився до ЗСУ. Він служив у 45-му окремому стрілецькому батальйоні та у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців. У війську мав позивний "Артист".

Олексій Наконечний / Фото з соцмереж Мирослави Наконечної

У соціальних мережах він ділився моментами служби та іноді розповідав важливі моменти з особистого життя. Відтак, відомо, що Наконечний був одружений з актрисою та режисеркою Мирославою. Пара заручилася у листопаді 2022 року, а у вересні 2023-го одружилася.

Олексій Наконечний з дружиною Мирославою / Фото з їхніх соцмереж

У липні 2025 року в родині народився син. Про це повідомила сама жінка у своєму фейсбуці.

Мирослава Наконечна народила сина / Скриншот з фейсбуку

Днями Олексій відправився у короткострокову відпустку, під час якої провідував дружину та тримісячного сина, які захворіли. Повертаючись до частини, він потрапив у ДТП, у результаті якого загинув. Про це в інстаграм-сторіс заявила акторка Ольга Сумська.

Олексій Наконечний загинув у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дату та місце поховання чоловіка Мирослава Наконечна повідомить згодом.