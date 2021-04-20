Фінал проєкту був важким, – Олексій з "Холостячки" розповів, чому в нього досі немає дівчини

Олексій Тригубенко був одним з фіналістів реаліті-шоу "Холостячка". Він по-справжньому закохався в головну героїню Ксенію Мішину, проте її серце завоювати не зміг. Чоловік зізнався, що фінал проєкту видався складним для нього і тепер йому важко почати нові стосунки.

На особистій сторінці в інстаграмі Олексій опублікував допис, у якому розповів, чому в нього досі немає дівчини. Чоловік зазначив, що саме це питання йому ставлять найчастіше.

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Олексій з "Холостячки" про стосунки

Чоловік поділився, що фінал проєкту видався для нього важким. Тому після закінчення зйомок він зосередився на роботі, не думав про стосунки. Згодом шоу вийшло в ефір. З кожним випуском Олексій заново переживав цю історію й було важко почати з кимось серйозні стосунки.

"Це було так помітно, що дівчата самі казали мені про це. Час лікує і зараз я готовий до нового етапу в житті. Я шукаю прості стосунки, без драми та секретів. Коли можна сказати: "Збирайся, завтра летимо!" або 2 місяці просидіти на карантині. Щоб з дівчиною було добре в будь-яких обставинах", – поділився Тригубенко.

Мені потрібні стосунки на все життя. Щоб хотілося повертатися додому і з нею бути поруч самим собою, справжнім. Щоб в нас були спільні цінності та цілі,

– наголосив Олексій.

Також чоловік зізнався, що дуже страшно починати нові стосунки, але страшніше те, що він звикає до самотності й з часом буде ще важче пустити когось у своє життя.