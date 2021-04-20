На личной странице в инстаграме Алексей опубликовал сообщение, в котором рассказал, почему у него до сих пор нет девушки. Мужчина отметил, что именно этот вопрос ему задают чаще всего.

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Алексей из "Холостячки" об отношениях

Мужчина поделился, что финал проекта выдался для него тяжелым. Поэтому после окончания съемок он сосредоточился на работе, не думал об отношениях. Впоследствии шоу вышло в эфир. С каждым выпуском Алексей заново переживал эту историю и было трудно начать с кем-то серьезные отношения.

"Это было так заметно, что девушки сами говорили мне об этом. Время лечит и сейчас я готов к новому этапу в жизни. Я ищу простые отношения, без драмы и секретов. Когда можно сказать: "Собирайся, завтра летим!" или 2 месяца просидеть на карантине. Чтобы с девушкой было хорошо в любых обстоятельствах", – поделился Тригубенко.

Мне нужны отношения на всю жизнь. Чтобы хотелось возвращаться домой и с ней быть рядом самим собой, настоящим. Чтобы у нас были общие ценности и цели,

– подчеркнул Алексей.

Также мужчина признался, что очень страшно начинать новые отношения, но страшнее то, что он привыкает к одиночеству и со временем будет еще труднее пустить кого-то в свою жизнь.