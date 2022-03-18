Олексій Дурнєв припустив, коли росіяни нарешті збунтують проти Путіна

Поки путінська армія трощить українські міста, Росія б'ється за цукор та останні товари з IKEA. Олексій Дурнєв переконаний, що на мітинги їх виведе не війна, а порожні холодильники.

Поки український шоу-біз благає колег і фанів з Росії виходити на вулиці проти путінського режиму, ті мовчать і далі вірять у кремлівську пропаганду. Блогер і ведучий Олексій Дурнєв впевнений, що переконувати їх зруйнованими містами та вбивствами цивільних – марно. На його думку, повпливати на маси можуть лише злидні та голод.

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Олексій Дурнєв про росіян

Шоумен зауважив, що найпрогресивніша частина росіян вже зрозуміла, що їхня країна стрімко котиться на дно через війну в Україні, але "їм є що втрачати, їм страшно", тож на мітинги вони не виходять. Натомість до пересічних громадян дійде, коли з прилавків зникнуть базові продукти.

Думаю, більшість зрозуміє, що відбувається, тоді, коли холодильник почне перемагати телевізор, коли базові продукти зникнуть. Вони вже зникають – немає гігієнічних засобів, цукру. Я думаю, що на черзі інші базові речі – макарони, крупи і так далі,

– висловився Олексій Дурнєв.

Він додав, що точкою кипіння для росіян стане затримка зарплат. Зокрема лікарям і шахтарям, які є основою протестних рухів.

"Думаю, як тільки обмеження, затримки виплат чи відчутне зниження рівня життя торкнуться медпрацівників, працівників шахт, тоді почне доходити до глибинного народу", – додав Дурнєв.

Повне інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн