Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на "Тур зірками". Зарізька зізналась, що не розпитує в Нікітіна про його стан, адже дуже поважає продюсера.
У них добрі стосунки. Як я зрозуміла, і по його сториз видно, він постійно постить: "Моя Оля, моя Оля, моя Оля". Я не знаю, що там насправді відбувається. Як показує практика, вони ж уже розлучались один раз. Знаєте, Бог любить трійцю. Можливо, скоро дізнаємось, що все добре. Тому це таке, Санта-Барбара, не будемо туди лізти,
– сказала Олександр Заріцька.
Зауважимо! Раніше Ольга Горбачова зробила заяву щодо свого розлучення в інстаграмі. Жінка наголосила, що вони з Юрієм Нікітіним підтримуватимуть хороші стосунки й бачитимуться заради дітей.
Олександра Заріцька в "Турі зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Нікітіна і Горбачової?
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова познайомилися наприкінці 90-х років. Продюсер побачив жінку на "Таврійських іграх" і закохався.
Вони одружилися у 2007 році, але вже через два роки розлучилися. У 2011 році Юрій та Ольга відновили свої стосунки, а у 2016 році одружилися вдруге.
Наприкінці липня 2025 року стало відомо, що Нікітін і Горбачова розлучаються.
Колишні закохані виховують двох доньок: Поліну і Серафиму.