Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на "Тур зірками". Зарізька зізналась, що не розпитує в Нікітіна про його стан, адже дуже поважає продюсера.

У них добрі стосунки. Як я зрозуміла, і по його сториз видно, він постійно постить: "Моя Оля, моя Оля, моя Оля". Я не знаю, що там насправді відбувається. Як показує практика, вони ж уже розлучались один раз. Знаєте, Бог любить трійцю. Можливо, скоро дізнаємось, що все добре. Тому це таке, Санта-Барбара, не будемо туди лізти,

– сказала Олександр Заріцька.

Зауважимо! Раніше Ольга Горбачова зробила заяву щодо свого розлучення в інстаграмі. Жінка наголосила, що вони з Юрієм Нікітіним підтримуватимуть хороші стосунки й бачитимуться заради дітей.

Що відомо про стосунки Нікітіна і Горбачової?