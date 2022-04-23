Олександра Заріцька з KAZKA розповіла, що росіяни вдерлися й розграбували її дім під Гостомелем

Лише кілька років тому Олександра Заріцька з гурту KAZKA побудувала будинок під Києвом і перевезла туди маму та сестру з Харкова. Як з'ясувалося, до її дому вдерлися російські вояки та пограбували, винесли навіть мікрофон.

Перші п'ять днів війни Олександра Заріцька жила у своєму будинку, що за кілька кілометрів від Гостомеля. Вона була переконана, що там буде в безпеці, тож нікуди не їхала, але коли до Макарова зайшли росіяни, зібралася за 15 хвилин і втекла на Захід.

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"Тато сказав, що нам треба їхати. Нас охопила паніка, ми хвилин за 15 зібрали речі, трьох моїх собак і виїхали", – пригадала співачка. З нею були мама, сестра та хлопець.

Наступні кілька тижнів Олександра жила в селі Берегове, що на Закарпатті, а звідти вирушила до США, де дає інтерв'ю, зустрічається з волонтерами та виступає з концертами.

Олександра Заріцька про будинок, який розграбували росіяни

Уже за кордоном солістка гурту KAZKA дізналася, що в її будинку були окупанти. Вони винесли все – техніку, цінні речі, колонку, яка важила 30 кілограмів, та навіть мікрофон, який загубили його по дорозі. Тож хлопці зі ЗСУ повернули його на місце. Артистка зізналася, що в неї таке відчуття, ніби росіяни "залізли в душу".

Мені не шкода речей, просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. Відчуття, що туди вдерлися, у тій дім, у твою фортецю, і принизили,

– поділилася зірка.

"Здійснилась моя мрія – я переїхала у новий дім. Довго збирала на нього, мені допомогла моя родина… Він розташований у мальовничому місці, фактично в лісі", – розповідала Олександра Заріцька минулоріч.

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