Солістка гурту KAZKA зізналась, що 4 місяці провела з психологом через булінг у мережі

Олександра Зарицька, яка є солісткою популярного гурту KAZKA, зізналась про терапію з психологом та стрес, який вона отримала через критику людей у соціальних мережах. Користувачі нібито писали їй образливі коментарі щодо творчості співачки та зовнішнього вигляду.

Проблеми з психічним здоров'ям надихнули її створити пісню "Красива серцем", де вона розповідає про "безумну любов до себе і людей, що нас оточують". Пісня стала саундтреком до українського серіалу "Моя улюблена Страшко".

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KAZKA – Красива серцем: дивитись відео онлайн

Я дуже добре знаю, що таке хейт і булінг. Я стикалася з цим як у дитинстві, так і на початку своєї кар'єри, коли мій "дірект" був переповнений повідомленнями на кшталт "ти занадто товста", "безголоса", "не формат для сцени". Тоді мені було дуже складно, я буквально була знищена всередині,

– поділилась зірка.

Олександра додала, що не розуміла, чому люди пишуть їй стільки образ і як її пісні можуть викликати стільки ненависті в оточуючих.

"Аби вийти з цього стану, мені знадобилось більше 4 місяців. Я почала працювати з психологом, познайомилася з медитаціями, навчилась дивитися вглиб себе й абстрагуватися від негативу. Бажання висловити власну думку та хоча би трошки вплинути на ситуацію з неконтрольованим булінгом і хейтом у соцмережах допомогли мені записати пісню "Красива серцем". Адже завжди важливо любити себе і сприймати цей світ через внутрішню красу", – констатувала зірка.

Підсумовуючи свої слова, Зарицька запустила челендж #КрасиваСерцем, де просить ділитися своїми історіями, пов'язаними із хейтом та булінгом.

Що відомо про солістку гурту KAZKA? 28-річна українська співачка родом з Харкова. Свого часу була учасницею шоу "Голос країни" та "Х-фактор". У 2017 році Олександра разом з Микитою Будашем створили музичний гурт KAZKA, де стала солісткою. Найпопулярнішою піснею гурту стала "Плакала", яка побила ютуб-рекорди в Україні.

Хто із зірок нещодавно зізнавався про хейт у мережі