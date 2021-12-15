Олександра Кучеренко приголомшила вишуканим образом: фото в червоному костюмі

Журналістка Олександра Кучеренко вкотре зачарувала розкішним образом. Дівчина позувала на камеру в класичному костюмі червоного кольору, який їй неабияк пасує.

Дружина тревел-ведучого Дмитра Комарова завжди виглядає бездоганно. Вона знає межу між стилем і несмаком, постійно демонструє це.

Дивіться також Дмитро Комаров в смокінгу, а дружина – в вечірній сукні: рідкісне фото подружжя

Стильний look Олександри Кучеренко

Днями журналістка позувала на камеру в елегантному костюмі насиченого червоного кольору, що складався з подовженого піджака та обтислих штанів. Під піджак одягнула коричневий гольф, який додав образові затишку.

Довге розкішне волосся Кучеренко вклала природно і забрала на бік. На обличчі вона зробила легенький макіяж зі світлими коричневими тінями на повіках і помадою на губах. Серед аксесуарів жіночний образ довершили лаконічні сережки та каблучки.



Олександра Кучеренко у червоному костюмі / Фото з інстаграму Олександри