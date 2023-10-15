У віці 79 років пішов з життя народний артист України Олександр Востряков

Днями відійшов у вічність народний артист України Олександр Востряков. Він помер у віці 79 років.

Наразі точно не відомо, що стало причиною смерті співака. Водночас колеги Олександра зазначають, що віддати шану артисту можна буде 17 жовтня у Національній опері України.

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Пішов з життя Олександр Востряков

Цю сумну звістку повідомили 14 жовтня. Як виявилося, народний артист помер о 7 ранку.

З глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність народний артист України, багаторічний соліст Національної опери України, професор НМАУ ім. П. І. Чайковського Олександр Востряков. Висловлюємо співчуття рідним та близьким видатного співака. Світла і вічна пам'ять,

– повідомили у фейсбуці Національної музичної академії.

Відомо, що церемонія прощання з видатним діячем Олександром Востряковим відбудеться у вівторок, 17 жовтня, об 11:00 у парадному фойє Національної опери України.

Олександр Востряков: що відомо