Є почуття провини, – блогер Волошин відповів на хейт та пояснив, чому не пішов воювати на фронт

Блогер Олександр Волошин зізнався, чому не пішов до військкомату на початку повномасштабної війни. Насправді він хотів вступити до лав ЗСУ, але вирішив потурбуватися про рідних. Тепер Волошин відповів на хейт від підписників.

В інтерв'ю Олександр зізнався, що хотів піти до військкомату та стати на захист країни, але його відмовив вітчим. Додамо, що чоловік мами Волошина зараз сам служить на фронті.

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Чому Волошин не пішов у військкомат

За словами Олександра Волошина, вітчим просив його піклуватися про маму.

Я за день до початку війни відчув, що потрібно перерахувати гроші для ЗСУ… Я подзвонив баті і він сказав, що нічого не почнеться. Я запитав, а що робити, якщо щось? Він сказав, що я маю забрати маму і я відповідальний за неї. Почалася війна, і я забрав маму на Західну Україну,

– заявив блогер.

Він зізнався, що у перший тиждень страждав, а потім почав займатися спортом, щоб відволіктися.

"Була така злість, що хочеш їхати воювати. Я подзвонив баті й сказав, що хочу виконувати свій обов’язок. Він запитав, хто буде з мамою, і пояснив, як усе це відбувається… Я ж думав, що буду патрони подавати, адже я не вмію нічого", — поділився він.

Блогер відповів на хейт

Волошин пригадав, як його захейтили, коли він повідомив, що витратив мільйон гривень на ЗСУ.

"Ми зробили великий центр, там було 100 людей, ми з'єднували волонтерів із людьми, яким потрібна допомога. Я направив туди всю свою команду з бізнесу, тому що він не функціонував. Ми допомогли тисячам людей", – відповів Олександр.

Блогер різко зазначив, що він "не там" і робить менше, ніж військові. Але він вважає, що теж робить немало.

Без мене б якісь люди загинули. Я почав фінансово допомагати всім, кому можна. Я витратив мільйон і це в інстаграмі показав, і мене захейтили… Я не роблю більше, ніж військові. Я роблю 10 відсотків того, що роблять вони, але роблю,

– сказав Волошин.

Він також зізнався, що все ще відчуває почуття провини за те, що не воює. На думку Волошина, якщо війна затягнеться, то на фронті опиняться всі, тому зараз потрібно проходити підготовку.

За його словами, є почуття провини… "Були коментарі, що допомагаєш, іди краще на фронт. І це чіпляє”, – додав Олександр.

Волошин підсумував, що якщо це затягнеться, то він пройде цей шлях. "Я вже почав шукати підготовку. А якщо ти тут, то точно повинен допомагати", — додав він.

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До слова, раніше Волошин зізнавався, що за останній рік задонатив більше 2 мільйонів гривень. "Нещодавно я допоміг хлопцеві – добровольцеві, парамедику, якого контузило на бойовому завданні. Я зі своїми учнями зібрав 70 тисяч гривень і ще 100 тисяч своїх віддав", – заявив блогер.