Волошин подарував своїй дружині Анні Трінчер машину за 70 тисяч доларів: реакція співачки

Український блогер Олександр Волошин зробив неочікуваний подарунок своїй дружині. Він вирішив подарувати Анні Трінчер дороге авто за 70 тисяч доларів. Як артистка відреагувала – дивіться нижче.

Волошин подарував машину Анні Трінчер

Волошин склав цілий план для сюрпризу – сказав дружині, що вона зніматиметься у рекламі. Раніше блогер зізнався, скільки заробляє та чи донатить на ЗСУ.

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Олександр підговорив свою маму і брата, аби вони також взяли участь у сюрпризі. Дружину Волошин привів на стоянку з зав'язаними очима.



Волошин подарував Трінчер авто / Скриншот з відео

Коли ж він розв'язав їй очі, то вона побачила автомобіль Porsche Macan, вартість якого складає 2 592 410 гривень (70 тисяч доларів). Волошин вже показав відео, як подарував Трінчер машину.

Як відреагувала співачка

Трінчер була приголомшена і не приховувала своєї радості. Дівчина була в захваті від подарунка і навіть розплакалася.



Трінчер була шокована дорогим подарунком / Скриншот з відео

А у коментарях до відео чоловіка Анна Трінчер також написала, що кохає його. "Мій найкращий чоловік. Пишаюсь! Люблю! Ціную! Робиш мене щасливою!", – зазначила вона.

Сам Волошин зазначив, що раніше подарував машини своїй мамі та дядькові. "А тепер і дружині машину подарував. Анно, нехай їздить і не ламається! Дуже тебе кохаю", – прокоментував Волошин.



Волошин подарував Трінчер дороге авто / Скриншот з відео

Підписники теж зраділи за зіркову пару і привітали її у коментарях. Проте дехто каже, що такі подарунки зараз не на часі. "Краще б віддав ці кошти на ЗСУ", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Анна Трінчер одружилася з Волошиним вже під час війни – у вересні 2022 року. Пара підписала шлюбний договір. Зазначимо, що пропозицію Олександр зробив ефектно – для цього запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів.

До слова, днями Анна Трінчер перенесла свій тур через проблеми зі здоров'ям. 22-річна артистка зізналася, що має ускладнення після операції з видалення зубів мудрості і потребує відновлення.