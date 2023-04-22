Олександр Ткаченко зазначив, що після початку повномасштабної війни всі б мали розуміти, що Україна, Росія та Білорусь – не братські народи. Днями Міністерство культури прокоментувало участь росіянина в українському конкурсі піаністів.

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Які російські наративи просуває Festival Arsmondo Slave

За словами Ткаченка, Festival Arsmondo Slave в Стразбурзі (Франція) використовує небезпечні терміни російської пропаганди, зокрема про "слов`янський світ", об`єднання слов`ян релігійною, мовною і ментальною спільністю.

Він пояснив, що 9 років тому складно було пояснити міжнародній спільноті, що ми не братські народи, проте тепер це мали б розуміти всі.

Використання наративів російської пропаганди говорить лише про те, що ми досі маємо постійно відстоювати своє право на незалежну самоідентифікацію… Росія використовує культуру як зброю, знищуючи культурну спадщину України,

– заявив Ткаченко.

Як наголосив міністр, Кремль намагається заперечити існування українського народу і веде геноцидальну війну.

"Тож, є абсолютно неприпустимим толерування російської культури, використання російських наративів про слов'янський світ та братні народи в центрі Європи. Європи, за мир якої вмирають українці", – відповів Ткаченко.



На фестивалі присутній наратив про братські народи / Скриншот з сайту фестивалю

Також він звернув увагу на українських учасників фестивалю, які такий наратив, схоже, підтримують.

Що не так з цим фестивалем

Як зазначили в Мінкульті, Festival Arsmondo Slave позиціонує себе як слов'янський фестиваль, де українці виступатимуть разом з росіянами та білорусами. Це може свідчити про ігнорування війни в Україні, яку розв'язала Росія.

"Зараз, коли Україна потерпає від жорстокої навали Росії та Білорусі, недоречна на фестивалі тема слов`янських народів, а також використані терміни, що повторюють наративи російської пропаганди й співзвучні з ідеєю "руского міру", – пояснили там.

Так, програма фестивалю зміщує акценти з війни в Україні та натомість фокусується на нейтральних темах. Фестиваль просуває і звеличує культуру Росії, яка є країною-агресором, майже не представляючи українську що є абсолютно недоречним і неприйнятним в часи війни.

Натомість фестиваль має стати нагодою для публічного засудження російської агресії, сприяння зупиненню Росії та висловлювання підтримки Україні.

Ткаченко подякував за активну позицію представників Асоціації PromoUkraїna щодо організаторів Festival Arsmondo Slave та Opéra National du Rhin.

Раніше саме PromoUkraїna опублікувала відкрите звернення до організаторів Festival Arsmondo Slave із занепокоєнням стосовно наявності наративів російської пропаганди в концепції заходу. Там закликали опублікувати інформацію про джерела фінансування, спонсорів та ідеологів фестивалю.