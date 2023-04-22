Александр Ткаченко отметил, что после начала полномасштабной войны все должны понимать, что Украина, Россия и Беларусь – не братские народы. На днях Министерство культуры прокомментировало участие россиянина в украинском конкурсе пианистов.

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Какие российские нарративы продвигает Festival Arsmondo Slave

По словам Ткаченко, Festival Arsmondo Slave в Страсбурге (Франция) использует опасные термины российской пропаганды, в частности о "славянском мире", объединении славян религиозной, языковой и ментальной общностью.

Он объяснил, что 9 лет назад сложно было объяснить международному сообществу, что мы не братские народы, однако теперь это должны понимать все.

Использование нарративов российской пропаганды говорит лишь о том, что мы до сих пор должны постоянно отстаивать свое право на независимую самоидентификацию… Россия использует культуру как оружие, уничтожая культурное наследие Украины,

– заявил Ткаченко.

Как подчеркнул министр, Кремль пытается отрицать существование украинского народа и ведет геноцидальную войну.

"Итак, абсолютно недопустимо толерантность русской культуры, использование российских нарративов о славянском мире и братских народах в центре Европы. Европы, за мир которой умирают украинцы", – ответил Ткаченко.



На фестивале присутствует нарратив о братских народах / Скриншот с сайта фестиваля

Также он обратил внимание на украинских участников фестиваля, которые такой нарратив, похоже, поддерживают.

Что не так с этим фестивалем

Как отметили в Минкульте, Festival Arsmondo Slave позиционирует себя как славянский фестиваль, где украинцы выступят вместе с россиянами и белорусами. Это может свидетельствовать об игнорировании войны в Украине, которую развязала Россия.

"Сейчас, когда Украина испытывает жестокое нашествие России и Беларуси, неуместна на фестивале тема славянских народов, а также использованы термины, повторяющие нарративы российской пропаганды и созвучные с идеей "русского мира", – пояснили там.

Так, программа фестиваля смещает акценты с войны в Украине и фокусируется на нейтральных темах. Фестиваль продвигает и превозносит культуру России, которая является страной-агрессором, почти не представляя украинский, что абсолютно неуместно и неприемлемо во время войны.

Фестиваль должен стать поводом для публичного осуждения российской агрессии, содействия остановке России и высказывания поддержки Украине.

Ткаченко поблагодарил за активную позицию представителей Ассоциации PromoUkraine относительно организаторов Festival Arsmondo Slave и Opéra National du Rhin.

Раньше именно PromoUkraina опубликовала открытое обращение к организаторам Festival Arsmondo Slave с беспокойством по поводу наличия нарративов российской пропаганды в концепции мероприятия. Там призвали опубликовать информацию об источниках финансирования, спонсоров и идеологах фестиваля.