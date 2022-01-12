Дівчина з'явилась на світ до того, як в Олександра Пономарьова зав'язались стосунки з Оленою Мозговою. 20-річна продюсерка завагітніла від коханого, але розійшлась з ним ще до народження Зої. Так, батька дівчинці замінив народний артист.

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У Пономарьова склались чудові стосунки з прийомною донькою. Він виховував її як рідну й ніколи не обділяв увагою. Навіть у день народження привітав Зою публічно.

Сьогодні день народження в Зої ! Вітаю тебе, доню! Многая і Благая Літа,

– зворушливо написав Олександр Пономарьов.

Олександр Пономарьов з донькою Зоєю / Фото з інстаграму співака

До речі, вперше це фото з'явилося в мережі в червні 2021 року. Тоді рідкісний кадр зі старшою донькою Олександра Пономарьова підкорив мережу, зібравши майже 4 тисячі лайків.

З днем народження доньку привітала й Олена Мозгова. У фейсбуці вона присвятила Зої чуттєвий допис, який доповнила її архівними й сучасними фото.

"Моя вже доросла, але для мене завжди маленька, донечка сьогодні святкує 28 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю! Люблю тебе, моя Зоя, безумовно! І дякую, що обрала мене в мами", – написала продюсерка.

Донька Олени Мозгової Зоя / Фото з фейсбуку продюсерки

Донька Олени Мозгової Зоя / Фото з фейсбуку продюсерки

Донька Олени Мозгової Зоя / Фото з фейсбуку продюсерки

Донька Олени Мозгової Зоя / Фото з фейсбуку продюсерки

Донька Олени Мозгової Зоя / Фото з фейсбуку продюсерки

Нагадаємо, у цивільному шлюбі Олена Мозгова народила Олександру Пономарьова доньку Євгенію, яка живе і працює в Португалії. Друга дружина Вікторія Мартинюк стала мамою його сина Сашка.

Цікаво, якщо з прийомною донькою Зоєю в Олександра Пономарьова теплі стосунки, то з її мамою Оленою Мозговою – натягнуті. Співак пішов від неї після двох зрад, але зла не тримає. Натомість продюсерка поводиться неоднозначно бодай тому, що то видаляє, то додає його в друзі у фейсбуці.

Повний текст публікації Олени Мозгової:

Моя вже доросла, але для мене завжди маленька, донечка сьогодні святкує 28 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю!

Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужність боротися там, де можливо щось змінити, терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І мудрості відрізняти одне від іншого. Люблю тебе, моя Зоя, безумовно! І дякую, що обрала мене в мами.