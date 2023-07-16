На 1+1 прокоментували слова Положинського про російський контент у "Голосі країни"

Олександр Положинський розкритикував "Голос країни" за російських тренерів та пісні. У команді 1+1 media відповіли на його заяву та нагадали, як популяризували українське.

Музикант Олександр Положинський розкритикував продюсера "Голосу країни" та сам проєкт за російський контент. В 1+1 media прокоментували заяви артиста, про що повідомили 24 Канал.

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Позиція "1+1" щодо заяв Положинського

Команда каналу вважає, що "Голос країни" був одним з головних популяризаторів української музики та культури. На 1+1 media заявляють, що під час усіх сезонів звучало не менш як 60% українських пісень та ще 40% іншими мовами (серед них не тільки російська, але й англійська, французька та інші).

Також організатори нагадують, що усі тріумфатори вокального шоу перемагали з українськими піснями – від Івана Ганзери з "Не плач, тато" до Марії Квітки з композицією на слова Шевченка "Реве та стогне".

Тож про переважання російських хітів на "Голосі країни" говорити просто недоречно. Починаючи із 5 сезону серед тренерів "Голосу країни" не було і не могло бути росіян. Це принципова позиція 1+1 media, адже для нас відкрита агресія Росії проти України почалась у 2014 році,

– додають у команді.

, серед тренерів-росіян на "Голосі країни" до 2014 року можна було побачити Валерію та Сергія Лазарєва.

"Цю позицію ми будемо продовжувати й надалі, даючи можливість проявитись на головній сцені новим іменам в українській музиці. Так, до прикладу, цього року в тренерське крісло сів автор хіта "Стефанія" та продюсер Alyona Alyona, Kalush Orchestra та ще багатьох успішних молодих артистів Іван Клименко. Очікуємо і серед учасників 13-го сезону побачити яскраві таланти та нові імена, які будуть рухати розвиток музичної індустрії вперед", – підсумовують в 1+1 media.