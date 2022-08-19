Олександр Педан заговорив про розважальні шоу: чи повернуть їх на телеекрани

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Олександр Педан зізнався, що зараз він безробітній волонтер. Однак дуже хоче повернутися до телезйомок, не тільки через гроші, а й тому, що народ скучив за улюбленими розважальними шоу.

24 каналу Олександр Педан зізнався, що своїх розважальних програм поки не випускає, а от у чужих знімається з задоволенням. Усе тому, що вважає – відводити душу треба навіть під час війни.

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Олександр Педан про розважальні проєкти

Розважальні проєкти на телебачення потрібно повертати вже зараз. Народ дуже їх хоче,

– заявив нам Олександр Педан.

"Я бачу, що народ має дуже великий запит. Я бачу це, наприклад, на телебаченні, тому що "Новий канал" не є в марафоні новин, тому вони просто показують кіно. А це ж розважальний контент. Зараз немає чіткої системи вимірювання рейтингів, як раніше, але те, що я бачу – це люди дивляться розважальний контент", – додав шоумен.

Він поділився, що з радістю знімається у розважальних програмах колег-коміків, де збирають гроші на ЗСУ, але сам поки орієнтується на соціальний, корисний контент. Щоправда, на думку Педана, на шостий місяць війни дуже важливо випускати легкі проєкти, адже це допомагає психологічно, дає відчути стабільність, спокій.

Так, ми всі розуміємо, що в країні війна, це забувати не треба, вона існує, але життя ніхто не відміняв. Тобто, якщо ми всі зараз впадемо у депресію, опустимо руки, то ніхто не буде волонтерити, працювати, платити податки,

– зауважив Олександр Педан.

Інтерв'ю Олександра Педана 24 каналу: дивіться відео онлайн