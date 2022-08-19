24-го каналу Александр Педан признался, что своих развлекательных программ пока не выпускает, а вот у чужих снимается с удовольствием. Все потому, что считает – отводить душу нужно даже во время войны.

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Александр Педан о развлекательных проектах

Развлекательные проекты по телевидению нужно возвращать уже сейчас. Народ очень их хочет,

– заявил нам Александр Педан.

"Я вижу, что народ имеет очень большой запрос. Я вижу это, например, на телевидении, потому что "Нового канала" нет в марафоне новостей, поэтому они просто показывают кино. А ведь это развлекательный контент. Сейчас нет четкой системы измерения рейтингов, как раньше, но то, что я вижу – это люди смотрят развлекательный контент", – добавил шоумен.

Полное интервью с Александром Педаном читайте в рамках проекта "Интервью24".

Он поделился, что с радостью снимается в развлекательных программах коллег-комиков, где собирают деньги на ВСУ, но сам пока ориентируется на социальный, полезный контент. Правда, по мнению Педана, на шестой месяц войны очень важно выпускать легкие проекты, ведь это помогает психологически, дает почувствовать стабильность, покой.

Да, мы все понимаем, что в стране война, это забывать не надо, она существует, но жизнь никто не отменял. То есть если мы все сейчас впадем в депрессию, опустим руки, то никто не будет волонтерить, работать, платить налоги,

– отметил Александр Педан.

Интервью Александра Педана 24 каналу: смотрите видео онлайн